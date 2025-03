Juventusnews24.com - Vlahovic Juve ai titoli di coda, nel futuro del serbo c’è la Premier League. Quel club può tornare all’assalto: i dettagli

Sta ormai giungendo al capolinea l'avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus. L'attaccante, in scadenza nel 2026, non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e partirà nel corso dell'estate. Nel suo futuro, come confermato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, potrebbe esserci questa volta sì la Premier League. Sulle sue tracce c'è l'Arsenal che lo aveva cercato già qualche stagione fa.