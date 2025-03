Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 14 marzo 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Le onde del passato. Guida aiTv della serata del 14Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 14? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 4 metà. Una coppia sposata racconta la storia di quattro amici conosciutisi a cena: Chiara, anestesista sognatrice; Giulia, impiegata in finanza, razionale e sicura di sé; Dario, avvocato sciupafemmine; Matteo, editore affettuoso e ironico. Tra destini intrecciati, amori incerti, e “realtà parallele”, chi si innamorerà di chi? Su Rai 4 dalle 21.