Internews24.com - Andujar rivela: «Lautaro? Mi disse che voleva rimanere all’Inter a vita»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex portiere ha parlato della stagione diMartinez, soffermandosi sulle critiche che il centravanti argentino ha ricevuto: le sue paroleMariano, ex portiere di squadre come Napoli e Catania, ha recentemente espresso la sua opinione sulla stagione del capitano dell’InterMartinez. Durante un’intervista,ha affrontato le critiche che il giovane attaccante argentino ha ricevuto nel corso dell’anno, definendole ingenerose. L’ex portiere ha difeso il giocatore, sottolineando che il suo valore non può essere misurato solo con i gol, ma anche per la sua capacità di far giocare la squadra e di essere un punto di riferimento costante in campo.LE PAROLE DI– «Dire che quest’anno ha segnato meno è anche ingeneroso, perché alla fine ha segnato .