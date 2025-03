Ilgiorno.it - Fusione Aeb-A2A, entro 2 mesi la sentenza sul risarcimento

Leggi su Ilgiorno.it

Un confronto tra le parti e ora la grande attesa:un tempo limite di 60 giorni si saprà se la Corte dei Conti chiederà il maxiper danno erariale nell’ambito dell’operazione di aggregazione industriale tra la seregnese Aeb e A2A. Gli importi sono da capogiro: per la Procura della Corte dei Conti si tratta di un danno da 50 milioni, che a vario titolo dovrebbero rimborsare il sindaco Alberto Rossi, l’assessore Giuseppe Borgonovo (che ai tempi dell’operazione aveva la delega alle Società partecipate) e Loredana Bracchitta (ex presidente di Aeb). Ieri, dopo tutta l’attività di indagine svolta neiscorsi, si è svolta l’udienza. In aula soltanto Bracchitta, mentre Rossi e Borgonovo hanno preferito affidarsi ai loro avvocati. L’ipotesi di dover risarcire 50 milioni ai Comuni soci è di quelle che non fanno dormire la notte.