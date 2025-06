Wimbledon 2025 | Zverev e Fritz che rischi! Cadono teste di serie a volontà quattro match sospesi

Wimbledon 2025 si apre con sorprese e tensioni: Zverev e Fritz, due delle teste di serie, rischiano di essere eliminati dopo quattro match sospesi, lasciando il pubblico in trepidante attesa. La lunga giornata sul Centre Court ha riacceso la discussione su orari e organizzazione, sollevando un dubbio che riecheggia da anni: è davvero necessario iniziare alle 14:30? La risposta, ancora una volta, si fa più incerta.

Va a chiudersi una giornata lunghissima in quel di Wimbledon, che pone per l’ennesima volta una domanda: è proprio necessario iniziare alle 14:30 (13:30 locali) sul Centre Court? La questione, posta a suo tempo anche da Andy Murray, si rinnova considerata la combinazione di 9 ore e 30 minuti per “chiudere”, data l’esistenza di un vero e proprio coprifuoco a mezzanotte, e un tennis che di certo ha sempre meno e d’incerto sempre piĂą. A “colpire”, sul Centrale piĂą famoso del mondo, è in particolare un incontro. Si tratta, naturalmente, dell’incredibile resistenza opposta da Fabio Fognini a Carlos Alcaraz, con il trentottenne ligure che sfiora il sogno di succedere a Ivo Karlovic nel ruolo di giustiziere all’esordio del vincitore dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it