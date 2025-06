Carboni il Genoa ha avviato i contatti con l’Inter | la formula – Sky

Il Genoa si muove con decisione sul mercato, avviando i primi contatti con l’Inter per Valentin Carboni, giovane talento argentino del 2005. La trattativa, sviluppata anche attraverso la formula Sky, promette di portare un nuovo entusiasmo tra le fila del Grifone. In campo, Carboni ha già mostrato il suo carattere, cercando di dare brio a una squadra in cerca di vitalità. La strada è aperta: il futuro del talentuoso esterno potrebbe essere a tinte rossoblù.

AVVIATI PRIMI CONTATTI – Carboni, questa sera in Inter-Fluminense, è entrato nella ripresa cercando di dare brio ad un'Inter brutta e poco performante. Il ragazzo argentino del 2005 ha avuto qualche guizzo, ma non è riuscito a ripetere il gol decisivo segnato contro gli Urawa Reds nella seconda partita del girone E del Mondiale per Club. Adesso l'Inter potrebbe però cederlo per farlo maturare e giocare in giro per la Serie A. A mettere gli occhi sul figlio d'arte il Genoa.

