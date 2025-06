Matrimonio di Bezos a Venezia Santanchè gonfia le cifre

Nel cuore di Venezia, una celebrazione miliardaria ha acceso polemiche e opinioni contrastanti. Mentre alcuni celebrano il matrimonio di Jeff Bezos come un evento di prestigio, altri evidenziano i problemi causati alla città e smentiscono le cifre esagerate sulla sua ricaduta economica. La ministra Santanchè si è subito lanciata in difesa dell’immagine turistica di Venezia, ma la realtà sembra raccontare una storia ben diversa.

Altro che quasi 1 miliardo di introiti per Venezia. Il matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, con Lauren Sanchez non ha di certo portato benefici così consistenti alla città lagunare. Contrariamente a quanto afferma la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Le nozze dell’anno sono finite sotto accusa per aver trasformato Venezia in una sorta di grande set per miliardari, con disagi per la popolazione. Santanchè si è subito lanciata nella difesa del matrimonio, sostenendo che per la città i benefici sono stati pari a “957 milioni”. Una cifra quantomeno gonfiata, come mostra Pagella Politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it