Ski cross CdM | Jole Galli vince a Gudauri Simone Deromedis 3

Leggi su Sportface.it

Super. Nella tappa georgiana di Coppa del Mondo di ski, l’azzurra trionfa nella Big Final battendo la svizzera Fanny Smith. Al terzo posto c’è la canadese Courtney Hoffos. Uscita per la francese Marielle Berger Sabbatel.la Small Final la canadese India Sherret, 5ª. Seguono le francesi Grillet Aubert, 6ª, e Mylene Ballet Baz, 7ª, e la svizzera Talina Gantenbein, 8ª. “Ho provato a spingere il più possibile. I miei sci oggi erano veramente veloci. Nello stesso punto che ieri mi è probabilmente costato il successo, oggi ho saputo trovare lo spunto perre e superare Fanny Smith. E’ una sensazione magica”, le parole dipoco prima della premiazione La Coppa del Mondo si sposta ora in Canada per la duplice sfida in programma a Craigleith tra il 14 ed il 15 marzo, preceduta da altrettanti giorni di qualificazione; dopodichè spazio ai Campionati Mondiali di St.