Milan, dal Lecce al Bologna: gli errori arbitrali iniziano ad essere tanti

Ildalalcominciano adglicontro i rossoneri in questa deludente stagione.In casac’è davvero tanta rabbia per i continuiai danni dei rossoneri, la lista del dossier rossonero è davvero lunga e inizia dallo scorso 27 settembre quando in occasione della sfida tra, quando l’arbitro Zufferli ha espulso nel finale Bartesaghi, appena entrato, per un fallo che avrebbe meritato solo il giallo.La lista prosegue con uno degli episodi che irritano di più il club: l’espulsione di Reijnders in-Udinese 1-0 del 19 ottobre. Sono stati constestati anche anche l’1-0 del Cagliari nel 3-3 del 9 novembre (sul tiro di Zortea, Luvumbo davanti a Maignan sembrava in fuorigioco) e l’1-0 di De Ketelaere in Atalanta-2-1 del 6 dicembre (il belga si appoggiò in salto su Theo Hernandez).