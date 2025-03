Oasport.it - Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber in testa dopo il salto nell’individual compact dei Mondiali

Si è disputata la gara didal trampolino NH HS102 valida per l‘individualmaschile dei2025 di: a Trondheim, in Norvegia, inc’è il padrone di casa, mentre tra gli azzurri il migliore è Raffaele Buzzi, 24°.la prima frazione di gara, nella 7.5 km dipartirà per primo il norvegese, primo con unda 103.5 metri per 150.8 punti. Alle sue spalle scatterà con un ritardo di 6? il nipponico Ryota Yamamoto, secondo con un balzo da 99.5 metri per 143.9, mentre in terza piazza prenderà il via il tedesco Julian Schmid, con 12? di distacco, per via delda 102 metri per 141.8 punti.Tra gli italiani il migliore è Raffaele Buzzi, 24° con 121.5 punti, il quale partirà a 1’05” dalla, proprio davanti ad Aaron Kostner, 25° con 120.