Chiunque abbia dormito almeno una notte in tenda conosce il fastidio della condensa: quelle goccioline che si formano sulle pareti interne a causa della differenza tra la temperatura esterna e quella interna. Ma oggi, grazie a una nuova tecnologia sviluppata da Simond, brand di punta per l’alpinismo e il trekking del gruppo Decathlon, il problema potrebbe essere superato. La svolta si chiama Condensless ed è un innovativo tessuto multistrato progettato per mantenere l’interno della tenda asciutto anche in condizioni difficili. Dopo anni di ricerca, test in laboratorio e 14 settimane di prove sul campo, Simond ha realizzato un materiale capace di ridurre drasticamente la formazione di condensa, aprendo così la strada a tende ultraleggere a parete singola. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Decathlon lancia la nuova tenda Simond MT900 con tecnologia Condensless

