Amazon rilancia il buono sconto segreto | ecco come ottenerlo subito

Amazon ha riattivato una delle sue offerte piĂą riservate ma efficaci: un buono sconto di 5 euro valido su ordini minimi di 15 euro. La particolaritĂ ? Non è accessibile a tutti, ma solo agli account selezionati che trovano la promozione sulla pagina ufficiale. Se siete tra i fortunati, apparirĂ il messaggio: “Congratulazioni, puoi approfittare della promozione” insieme al pulsante per attivarla. Cliccando su “Applica la promozione”, il buono si legherĂ al vostro account e sarĂ utilizzabile per 15 giorni. Ricordate che l’ordine deve raggiungere almeno 15 euro e deve includere solo prodotti venduti e spediti da Amazon. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Amazon rilancia il buono sconto segreto: ecco come ottenerlo subito

