Sicilia renaissance | come l’isola è diventata la star del Mediterrano

Il turismo aumenta in ogni settore, ma qui c’è qualcosa di più. Aperture importanti nell’hospitality, festival, set cinematografici, giovani che tornano a casa per rilanciare il loro territorio (in modo sostenibile). E se tanto rimane ancora da fare, ecco i protagonisti di questa «rivoluzione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sicilia renaissance: come l’isola è diventata la star del Mediterrano

In questa notizia si parla di: sicilia - renaissance - isola - diventata

#italia #sardinia La #Sardegna è una terra magica soprattutto se osservata dal mare, ed il mare è la sua culla, la culla di un’isola bagnata dall’acqua salata e attraversata da acque dolci. La Sardegna è l’isola dove rocce strane disegnano figure sulla terra e do Vai su Facebook

Sicilia renaissance: come l’isola è diventata la star del Mediterrano.

Sicilia renaissance: come l’isola è diventata la star del Mediterrano - Aperture importanti nell’hospitality, festival, set cinematografici, giovani che tornano a casa per rilanciare il loro territorio (in mo ... vanityfair.it scrive

Sicilia addio, la Sardegna l’ha annientata: è lei l’unica isola italiana da stanotte | Siciliani potete solo rassegnarvi - Puoi dire addio per sempre alla Sicilia: ormai è stata ufficialmente annientata dalla Sardegna e non c'è più nulla da fare ... Da sicilianews24.it