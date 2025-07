Sparatoria a Taranto un morto e tre feriti ai Tamburi | tra loro anche un bambino

È di un morto e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in serata in via Machiavelli, nella zona delle cosiddette case parcheggio, al rione Tamburi di Taranto.

Taranto, sparatoria: un morto e tre feriti tra cui uno in rianimazione In serata - L’omicidio è avvenuto nel quartiere Tamburi, in via Machiavelli. Diversi bossoli rinvenuti in strada.

I rilievi della polizia scientifica sul luogo della sparatoria a Taranto - Sul luogo della sparatoria, Polizia e Carabinieri al lavoro per identificare le armi impiegate. Lo riporta rainews.it

Tragedia a Taranto, dove nel tardo pomeriggio di oggi, 16 luglio, una violenta sparatoria ha sconvolto il quartiere Tamburi.