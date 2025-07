Il 9 agosto Pizzo diventa il cuore del gusto italiano | una serata tra mare sapori e cultura

Il prossimo 9 agosto, la suggestiva cittadina di Pizzo, affacciata sul mare della Calabria, si trasformerà nel cuore pulsante del gusto italiano. Una serata speciale, pensata per celebrare l’eccellenza dell’enogastronomia nazionale, porterà nella perla del Tirreno chef da tutta Italia, prodotti d’eccellenza, musica dal vivo e racconti che intrecciano sapori e tradizioni. L’evento – unico nel suo genere – è molto più di una semplice manifestazione gastronomica: è un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale alla scoperta dell’Italia più autentica. Una vetrina di qualità che, in un solo luogo e in una sola notte, unisce i profumi della cucina d’autore, la passione dei produttori locali e la bellezza di uno dei borghi più affascinanti del Sud. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

