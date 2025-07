Un' idea per la testa | older sister side part l' evoluzione della riga che è ancora di lato

La forma cambia, ma non la sostanza della riga dei capelli che si conferma ancora laterale. E che adesso viene soprannominata nostalgicamente «older sister side part», confermando la teoria della Gen Z secondo cui questo stile definirebbe la generazione precedente, ovvero i Millennials. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un'idea per la testa: «older sister side part», l'evoluzione della riga che è (ancora) di lato

Quest'estate, il motto del make-up è: less (but glowy) is more

The ‘Older Sister Side Part’ Is This Summer’s Nostalgia-Hitting Hair Trend - And while the ongoing clean girl trend has favored the symmetry of a middle part, the side parting offers something that can be both an elevated detail and a playful subversion of form. Scrive vogue.com

The "Older Sister Side Part" Is Going Viral On BeautyTok - Bustle - While some might argue that the older sister side part has always been chic, it’s officially back for 2025. Si legge su bustle.com