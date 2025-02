Bergamonews.it - Bufera Treviglio, Sala (Lega) contro il Pd: “Tura non dovrebbe permettersi di parlare”

. Non si placa la polemica politica che ha visto, nell’occhio del ciclone, il Comune di. La vicenda consumatasi in Consiglio Comunale, rispetto al voto contrario sulla mozione presentata dalla capogruppo del Pd Matilde, continua ad alimentare una querelle politica fomentata da un’opposizione sugli scudi nonostante le dimissioni della consigliera Silvia Colombo, capofila di Fratelli d’Italia chelasciare il posto a Massimo Gatti, rea di aver letto motivazioni in antitesi con l’agenda Meloni e dunque lontane dalle linee programmatiche del suo partito. E, come se non bastasse, a buttare benzina sul fuoco, ora, ci pensa pure ladel vice segretario regionale e provinciale Fabrizio, il partito che guida la maggioranza in Comune. Se da un lato, infatti, nell’alveo degli alleati del governo del territorio, c’è chi ha gridato a gran voce lo “sdegno” per quanto andato in scena in aula, in primis i rappresentati del partito con la fiamma che da Roma si sono “scomodati” a suon di dichiarazioni rilasciate alle agenzia di stampa nazionale per prendere le distanze dalla consigliera comunale, dall’altro c’è anche chi, comìè il caso del Carroccio di casa nostra, sceglie di rivendicare la decisione sancita dall’aula e di rilanciare, attaccando il Pd e le dichiarazioni rese dalla sua capogruppo di sezione Matildeproprio dopo “l’arrivederci e grazie” di Colombo.