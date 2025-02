Today.it - Reacher

Leggi su Today.it

Jackè un omone di oltre due metri, tutto muscoli e tutto cervello. Era a capo di una squadra speciale di investigatori per l'esercito, finché un giorno ha dismesso la divisa e ha deciso di vagabondare in giro per gli USA. Ma anche se lui prova a stare lontano dai guai, resta coinvolto in.