Lorenzo mette in dubbio la storia con Shaila | Fuori è diverso

Ormai latraSpolverato eGatta nella casa del Grande Fratello assomiglia sempre di più a una corsa sulle montagne russe e alterna giorni di euforia e passione, ad altri pregni di tensioni e litigate. Ieri sera il gieffino si è confidato con Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta e ha rivelato di avere dei timori per il post Grande Fratello.“A me non è capitato di farmi andare bene, io ho scelto. Non è che l’ho scelta tra varie opzioni, sono andato da lei perché sentivo la cosa di sceglierla. Certo, l’ho scelta qui dentro, in questo luogo, in un reality,ci sono altre mille distrazioni e situazioni. Cosa può accadere? Non lo so e la cosa mi preoccupa. Sono molto preoccupato e ci penso speso. Se sono curioso? No anche preoccupato, perché io mi conosco e sono molto geloso e ilnon è come qui dentro per tante cose diverse”.