Ilrestodelcarlino.it - Fondazione CrC. Team vincente non si cambia. Confermati tutti i membri

E’ stato rinnovato il il consiglio di amministrazione dellaCassa di Risparmio di Carrara. Il comitato di indirizzo ha scelto la continuità dei trein scadenza, per cui è stato confermato il segretario generale Antonio Simonini. Una formulache viene confermata per i prossimi quattro anni: il comitato di indirizzo dellaCassa di Risparmio di Carrara, composto da 11, in queste ore ha rinnovato il consiglio di amministrazione dellastessa. Una scelta unanime e univoca che evidenzia la bontà dell’operato del Cda in carica composto, oltre che dal presidente Enrico Isoppi e dalla vice presidente Valentina Benassi, da Fabiana Ceccarelli, Roberto Dell’Amico (che è anche presidente della società strumentaleProgetti) e Olga Raffo.