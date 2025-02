Oasport.it - LIVE Berrettini-Djokovic, ATP Doha 2025 in DIRETTA: sfida stellare dopo Medvedev-Khachanov

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:30 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Terminato il primo incontro sul Campo Centrale con la vittoria in due set dell’australiano De Minaur sul russo Safiullin. Spazio ora al derby russo tra, poi sarà la volta del romano e della leggenda serba.Buongiorno amici di OA SPORT! Ci attende un primo turno dell’ATP 500 di: MatteoNovaknel primo turno del ricchissimo torneo del Qatar, noi vi offriamo qui latestuale di tutti i punti di un match che si preannuncia scoppiettante.Rivincita della finale di Wimbledon 2021, vede l’azzurro provare a fare il miracolo: sconfiggere il 24 campione Slam all’esordio di un torneo che potrebbe essere fondamentale per il percorso del romano.