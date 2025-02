Lanazione.it - La guerra, gioco che non ci piace. Voci dei bambini, paura e sogni

Leggi su Lanazione.it

: una parola che sentiamo spesso. Ma cosa significa per un bambino? Come cambia il suo mondo quando i giochi lasciano il posto alle sirene, alle esplosioni, alla? Secondo l’UNICEF, nel 2022 circa 468 milioni divivevano in zone di conflitto. A Gaza, dopo il 7 ottobre 2023, sono morti piùche in tutte le guerre del mondo in un anno. Noi della 5B vogliamo dare voce a questi, raccontando storie di guerre passate e presenti. In classe abbiamo scelto alcune lettere dal libro “Al di là del muro“ di Stefano Apuzzo, testimonianze di piccoli profughi palestinesi. Aya, 13 anni, sogna di insegnare nonostante le difficoltà. Majd, 12 anni, porta il peso della storia della sua famiglia, esiliata dal proprio villaggio. Sarah, 11 anni, vorrebbe diventare pediatra per curare iferiti.