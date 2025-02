Liberoquotidiano.it - "Ecco perché Striscia la Notizia è intoccabile": la rivelazione di Ezio Greggio

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 70 anni compiuti lo scorso anno e Una vita sullo schermo che diventa uno spettacolo lungo quattro decenni di televisione e cinema, affrontando per la prima volta la quarta parete teatrale che per il conduttore si trasforma nel regalo più bello: l'abbraccio del suo pubblico. Lo spettacolo venerdì 21 febbraio arriverà a Milano per una data speciale al Teatro Dal Verme mentre il 27 marzo arriverà a Roma all'Auditorium Conciliazione. Un'occasione anche per fare il punto sullo stato di salute della tv, in particolare sulla satira: «In Italia c'è chi dice di fare satira ma su alcuni canali vedo in realtà una azione politica mascherata che colpisce solo da una parte., invece, da quasi quarant'anni racconta meglio di chiunque altro l'Italia, non guardando in faccia a nessuno e colpendo a destra, a sinistra e al centro.