Oasport.it - Si chiude in trionfo la settimana di Kecmanovic. Il serbo vince l’ATP 250 di Delray Beach contro Davidovich Fokina

inla sua splendidailMiomirche nel250 diregola, in due ore e dieci minuti, lo spagnolo Alejandrocon il punteggio di 3-6 6-1 7-5 e conquista il titolo. Ilporta a casa una partita dai due volti perché sa mantenere la lucidità nei momenti chiave della contesa e dimostra maggiore solidità mentale rispetto al suo avversario che nel terzo set non riesce a sfruttare il 5-2 a proprio favore.Il primo parziale inizia con il sofferto primo turno di battuta dell’iberico che salva la palla break prima dire il game dell’1-0. La partita prosegue sui binari di un sostanziale equilibrio fino al sesto game quando la testa di serie numero otto alza il livello del suo gioco, pressa bene il rivale da fondo e gli toglie il servizio a zero confermando poi il vantaggio acquisito grazie ad un autorevole turno di battuta.