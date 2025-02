Ilgiorno.it - Treno guasto sulla linea. Pesanti ritardi

CODOGNO (Lodi) È stato un ritorno a casa da incubo, venerdì sera, per i viaggiatori delle linee ferroviarie Milano-Lodi-Cremona-Mantova e Milano–Piacenza. A causa di una unmerci, avvenuto attorno alle 19, la circolazione dei convogli è risultata molto rallentata e si sono accumulatianche di oltre un’ora. A farne le spese sono stati così, in particolare, i lavoratori che già gravati da una giornata in cui avevano dovuto fare i conti con lo sciopero dei mezzi Atm sognavano almeno un rientro regolare. Alcuni residenti nel Basso Lodigiano, usciti dal posto di lavoro alle 19, e dopo avere raggiunto le stazioni a piedi per la mancanza di metro e autobus, sono riusciti ad arrivare a casa solo dopo le 22. Ilmerci si è guastato all’altezza della stazione di Casalpusterlengo.