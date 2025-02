Liberoquotidiano.it - "Arrabbiato con Carlo Conti? Ecco la verità": Lucio Corsi spiega tutto dopo Sanremo

"Non mi aspettavo questo finale, era un salto nel vuoto la prima esibizione, non sapevo come poteva essere la canzone. Sono incredulo. Ora La mia vita resterà uguale, tutti i giorni al pianoforte, alla chitarra, con i ragazzi con cui suono da 10 anni. Spero di suonare il più possibile". Lo ha detto, il cantautore toscano arrivato secondo al Festival di. A chi gli chiedeva quale messaggio volesse lanciare,ha risposto: "il messaggio che vorrei passasse è che serve tempo per fare le cose. Io per decidere di mandare una canzone aci ho messo anni e anni di battaglia interiore, mi serviva il tempo per fare la gavetta, 12 anni, passo per passo senza avere fretta. Questo passo lo volevo fare quando avevo sotto i piedi delle fondamenta costruite con la grinta". Poi sempreha anche chiarito le voci di di una arrabbiatura cone topo Gigio svelata da Selvaggia Lucarelli.