Gqitalia.it - Quando e Yes, I Know my Way sono tra le cover di Sanremo 2025 ricordandoci il grande Pino Daniele in due momenti diversi

Attendere una serata dicon 2 brani di De Andrè, 2 brani di Califano e 2 die Yes, Imy Way) è solo un piacere. Nel caso del cantautore napoletano ancora più speciale, visto che l'occasione coincide con l'anniversario della sua scomparsa.La poetica diè un incrocio tra tradizione e innovazione, un dialogo tra Napoli e il mondo, un racconto di emozioni autentiche e di esperienze universali. La sua musica, con il suo mix di suoni e parole, è un linguaggio che ha saputo parlare praticamente a tutti, rendendolo un alfiere della napoletanità (insieme all'amico Massimo Troisi), ma soprattutto uno degli artisti più amati della scena musicale italiana.