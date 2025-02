Lanazione.it - I poliziotti vanno a casa ad arrestarlo, lui li aggredisce con lo spray urticante

Leggi su Lanazione.it

Sesto Fiorentino (Firenze), 15 febbraio 2025 – Un 24enne ha spruzzatocontro due agenti della polizia che ieri erano andati aa Sesto Fiorentino ( Firenze), a notificargli un ordine di carcerazione. I duesono riusciti a uscire sul pianerottolo non riportando lesioni. Il giovane alla fine è stato arrestato e portato in carcere dopo anche l'intervento dell'avvocato di fiducia nell'abitazione: quando c'è stato l'intervento della polizia inc'era anche la madre del 24enne la quale, a seguito della reazione del figlio, si era poi rifiutata di aprire nuovamente la porta agli agenti. Lo riferisce la questura fiorentina. L'ordine di carcerazione da notificare era per l’espiazione di una pena a un anno, 4 mesi e 15 giorni di reclusione. Il giovane è stato rintracciato presso una abitazione a Sesto Fiorentino dove erano appunto presenti la madre e anche i nonni affidatari.