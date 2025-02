Bergamonews.it - Atalanta, hai una grande occasione: vincere col Cagliari per mettere pressione a Napoli e Inter

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. La chance è di quelle estremamente ghiotte. Smaltita, si fa per dire, ladelusione di Champions League contro il Club Brugge, l’si trova tra le mani un’d’oro per lanciare un segnale davvero importante al campionato di Serie A.Quello che è scattato ieri sera (venerdì 14 febbraio) con Bologna-Torino è un turno – quantomeno sulla carta – decisamente a favore della Dea che al Gewiss Stadium riceve ildi Nicola con la legittima ambizione di alimentare le proprie credenziali nella lotta Scudetto. Proprio così, perché battere i sardi davanti al proprio pubblico, perbbe non solo di dare continuità alla goleada di Verona, ma anche di, chiamate ad affrontare due trasferte molto delicate contro Lazio e Juventus.Battere ilsignificherebbe dunque portarsi, almeno per una manciata di ore, a soli 2 punti dalla vetta occupata dalla squadra di Antonio Conte e ad una sola lunghezza dal secondo posto, attualmente occupato dai campioni d’Italia in carica.