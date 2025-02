Lanazione.it - Sicurezza, in campo la task force: "Ricevute garanzie dal prefetto"

Unaformata da istituzioni e forze dell’ordine lavorerà sul territorio di Reggello in nome dellae della prevenzione. Dopo l’allarme per l’aumento di casi di furti nelle case, in particolare in alcune frazioni, dopo la riunione tra l’amministrazione comunale e i carabinieri voluta dal sindaco Piero Giunti, ieri mattina la Prefettura ha convocato il comitato per l’ordine e lapubblica con all’ordine del giorno proprio la situazione reggellese. Hanno partecipato, oltre a Giunti, anche la comandante della polizia municipale Sandra Giovannetti. "Il– riferisce il sindaco – ha garantito che sono in pieno svolgimento le attività di prevenzione sul nostro territorio anche grazie a nuovi servizi ad alto impatto, rafforzati dagli uomini del Battaglione di Firenze e della Compagnia di Pontassieve nonché dai nostri carabinieri che lavorano anche oltre gli orari di apertura della stazione locale".