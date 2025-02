Ilgiorno.it - Mantova, bar chiuso per dieci giorni. Tra i clienti c’erano spesso pregiudicati e ubriachi

, 14 febbraio 2025 – In diverse occasioni le forze dell’ordine hanno trovato all’interno del bar Caffè Sorriso di viale Fiume apersone in possesso di stupefacenti,o soggetti considerati pericolosi. E così il questore ha deciso: sospensione della licenza per. L’ordinanza è stata notificata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia dia un 56nne cinese e residente a, in qualità di titolare. Non solo. I carabinieri di, coadiuvati dalla Polizia Locale cittadina hanno constatato anche la presenza di persone ubriache. Lo stesso provvedimento era stato adottato lo scorso settembre con la sospensione della licenza per 3. Ieri, poi, nel corso di un servizio di controllo del territorio, quattro pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, con l’ausilio di alcuni equipaggi della Polizia Locale di, hanno concentrato l’attenzione su un’area del quartiere Lunetta, nonché nella centrale Galleria Ferri e nell’area commerciale “Esselunga”.