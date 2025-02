Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto, verso il ‘sì’ al commissario

È passato ieri in commissione alla Camera l’ormai noto emendamento sulla nomina di unstraordinario governativo per ladi. "A questo punto – spiega il deputato Gianluca Vinci di FdI, che ieri ha postato la notizia sui social – il testo è praticamente blindato e la fiducia di lunedì sarà soltanto un passaggio formale". A breve quindi dovrebbe essere noto anche il nome delche il governo vuole per accelerare la progettazione dell’invaso dell’Enza. Questa decisione ha già creato forti malumori nella maggioranza di centrosinistra in Regione, soprattutto nelle fila di Avs. La svolta che vuole imprimere però il governo Meloni è ormai inevitabile. Sul punto, la deputata Laura Cavandoli (Lega): Ok alla nomina di un "ommissario straordinario per ladi, che resterà in carica 24 mesi per poter procedere in maniera celere alla progettazione dell’opera così importante per il fabbisogno idrico e la difesa idraulica delle province di Parma e Reggio Emilia.