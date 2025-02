Game-experience.it - Avowed, un video confronta la grafica su Xbox Series X, Series S e PC

Un recentepubblicato da El Analista de Bits ha messo a confronto il comparto tecnico disulle varie piattaforme, analizzando di conseguenza le differenze grafiche e di fluidità traX,S e PC.I test evidenziano come ogni versione del gioco offra diversi compromessi in termini di risoluzione, frame rate e ray-tracing. Nello specifico, suX il nuovo titolo di Obsidian Entertainment permette ai giocatori di scegliere tra tre modalità grafiche:Qualità, con risoluzione dinamica 2160p (upscalata da 1440p~1584p) e 30fps con ray-tracing attivo.Bilanciata, disponibile solo su display a 120Hz, che mantiene la stessa risoluzione della modalità Qualità ma aumenta il frame rate a 40fps, sempre con ray-tracing attivo.Performance, che scende a una risoluzione dinamica 1080p per garantire 60fps stabili, ma disabilita il ray-tracing e riduce la qualità delle texture e della distanza di rendering.