Sarabanda Celebrity ecco i team di stasera

Preparati a vivere una serata all’insegna del divertimento e della sfida su Italia 1! Questa sera, domenica 6 luglio, Enrico Papi conduce un nuovo appuntamento di Sarabanda Celebrity, dove otto celebrità si sfideranno tra musica, memoria e intuizione. Chi salirà in cima alla classifica e conquisterà i preziosi jolly per l’ultimo gioco? Scopriamolo insieme in questa emozionante gara all’ultimo punto!

Dopo avervi annunciato l’arrivo di Sarabanda nel preserale di Canale 5 dal 21 luglio in versione NIP, continua il ciclo di puntate di Sarabanda Celebrity, in onda questa sera, domenica 6 luglio, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Enrico Papi. Nel nuovo appuntamento di stasera, otto celebrità si sfideranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, con l’obiettivo di accumulare più punti e jolly, utili all’ultimo gioco del “7×30”. Ogni bonus permette di avere 10 secondi extra al gioco finale, aumentando le possibilità di vincere la puntata. Le squadre del 6 luglio 2025. Il Team femminile è composto da: Anna Tatangelo, Siria, Rossella Brescia e Jessica Morlacchi; quello maschile da AKA 7even, Alvin, Frankie hi-nrg e Riccardo Rossi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sarabanda Celebrity, ecco i team di stasera

