Previsioni Meteo – Allerta Regionale 6 luglio

Prepariamoci a un inizio di settimana all’insegna dell’instabilità: una saccatura atlantica sta portando piogge e temporali sul Nord Italia, con fronti in arrivo tra domenica e lunedì. Le previsioni meteo per il 6 e 7 luglio annunciano temporanei cambiamenti climatici, accompagnati da aria fredda in quota. Restate aggiornati, perché il tempo potrebbe sorprendere: ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Una saccatura atlantica sta entrando sul continente europeo e farà affluire fino a martedì sul nord Italia correnti sudoccidentali, umide ed instabili, su cui scorrono alcuni fronti: un primo fronte giungerà nella notte tra domenica e lunedì, un altro la notte successiva. In seguito arriverà una depressione con aria fredda in quota. Previsioni meteo: Domenica 6 luglio e lunedì 7 luglio: dal primo pomeriggio di domenica e fino alla mattina di lunedì sulla regione saranno probabili rovesci e temporali; sarà probabile anche qualche temporale forte con piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento, specie su pianura e costa dove i fenomeni potranno essere più diffusi.

