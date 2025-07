Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 15 | 25

Benvenuti con l'aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio dedicato a voi che desiderate conoscere in tempo reale la situazione del traffico nella regione Lazio. Oggi, mercoledì 6 luglio 2025, alle ore 15:25, la viabilità è generalmente fluida su tutto il territorio, con qualche rallentamento sulla litoranea tra Campo Ascolano e Capocotta. Restate con noi per tutte le ultime notizie e aggiornamenti utili!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione del traffico regolare un po' in tutta la regione si circola normalmente sulle principali strade autostrade unico evento da segnalare sono le code sulla litoranea tra Campo Ascolano e Capocotta nelle due direzioni per il trasporto ferroviario dalle ore 21 di domani lunedì 7 luglio alle ore 18 di martedì 8 luglio indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenord treni possono subire cancellazioni e variazioni per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 per gli eventi il rally di Roma che oggi entra nella fase conclusiva doppio passaggio per le prove speciali Guercino Altipiani di Arcinazzo Rocca Canterano Subiaco jenne Monastero di San Benedetto tante Anche oggi le modifiche alla viabilità sulle interessate dal passaggio delle vetture appuntamento per le 18 circa Fiuggi per l'arrivo con la cerimonia di premiazione ed è tutto da Federico Ascani infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it