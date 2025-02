Palermotoday.it - Addio al Renato Zero palermitano: è morto Joe Rosato

Leggi su Palermotoday.it

Era considerato il. Si è spento a 62 anni Joe, noto in città per le sue esibizioni. L'imitatore si era guadagnato una discreta popolarità in ambito locale, abile com'era a ricalcare quella del cantautore romano. Com'erano assai simili gli abiti e la gestualità.