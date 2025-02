Ilrestodelcarlino.it - L’idea: seguire le orme di Bourges

Gemelle diverse, ma – questo è l’auspicio dell’amministrazione – forse avvicinate da un destino comune. Mentre il Comune prepara i documenti che porteranno alla candidatura di Forlì a capitale della cultura italiana 2028, arriva l’ufficializzazione cheè stata eletta capitale della cultura europea proprio per il 2028. "Vogliamo arrivare preparati a questo importante appuntamento con la cultura che, indirettamente, riguarda anche la nostra città. Forlì, infatti, è gemellata condal febbraio 1989 – spiega il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno (in foto) –. È soprattutto per questa ragione che già nel 2021 abbiamo supportato con grande entusiasmo la candidatura dell’incantevole borgo medievale francese, confermando la vicinanza e la proficua collaborazione tra i due enti, caratterizzati da una fitta rete di relazioni inter-istituzionali, scambi scolastici, culturali e sportivi".