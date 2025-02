Internews24.com - Napoli Inter, si ferma un titolarissimo di Conte per infortunio: c’è lesione! A rischio contro i nerazzurri?

di Redazione, siundiper: c’è! Aforfait? Le ultimeSi avvicina lo sdiretto tra. La sfida del 27° turno di Serie A rischia di essere provata di uno dei suoi potenziali protagonisti principali. Tegola per la squadra di Antonioche perde peruno dei suoi titolarissimi. Si tratta dell’attaccante brasiliano David Neres, il quale nelle scorse ore si è sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità di un problema accusato al termine del matchl’Udinese. Risentimento muscolare per il calciatore e c’è anche! Di seguito il comunicato del club partenopeo.IL COMUNICATO – «Nel finale del matchl’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare.