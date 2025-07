Le Pen e gli ex Id travolti da un’altra inchiesta

Le Pen e gli ex ID, protagonisti di una nuova bufera giudiziaria, si trovano nuovamente sotto i riflettori per un’inchiesta che mette in discussione la loro integrità e il futuro politico. La direzione generale delle finanze del Parlamento europeo solleva dubbi che rischiano di scuotere le fondamenta del gruppo “Patrioti”. Quali sono le implicazioni di questa vicenda e come reagiranno i protagonisti? La risposta vi sorprenderà.

La direzione generale delle finanze del Parlamento europeo accusa il gruppo Id – che nella scorsa legislatura riuniva i vari partiti di estrema destra, ora ribattezzato "Patrioti" – di aver

