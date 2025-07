Dal PSG al Milan dalla Francia sono sicuri | raggiunge Allegri

L'asse di mercato tra PSG e Milan si infiamma, con la speranza di regalare a Allegri un nuovo talento. La giornata di oggi ha visto il primo passo ufficiale: l'arrivo di Samuele Ricci, ex Torino, che già entusiasma i tifosi rossoneri. Ma questa non è che l'inizio: il club sta già puntando ad altri grandi colpi per rafforzare la squadra e continuare a sognare. Tra questi potrebbe esserci qualcosa di davvero sorprendente...

Nella giornata di oggi i tifosi del Milan hanno potuto abbracciare Samuele Ricci. L'ormai ex centrocampista del Torino è il primo colpo ufficiale messo a segno dal Diavolo, ma non sarà di certo l'unico. Il club rossonero sta infatti già lavorando per altri colpi e tra questi potrebbe essercene uno direttamente dal PSG. In questi ultimi giorni infatti il Milan avrebbe già avuto dei contatti con il club parigino per provare a portare il giocatore in rossonero.

