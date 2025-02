Veneziatoday.it - Lo show Titizé torna a Venezia, l'annuncio alla Bit di Milano

Dopo la tournée nei teatri europei, tornerà in laguna il "sogno funambolico" di Daniele Finzi Pasca:- A venetian dream, lo spettacolo acrobatico andato in scena per la prima volta nel 2024, che nelle varie repliche al teatro Goldoni ha totalizzato 14mila spettatori. Il ritorno al Goldoni.