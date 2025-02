Ilfogliettone.it - Trump sul visto di Harry: “Lo lascio in pace, Meghan è il vero problema”

Leggi su Ilfogliettone.it

Negli ultimi mesi, il Principe, Duca di Sussex, è tornato sotto i riflettori non per le sue attività filantropiche o per la sua vita familiare, ma per una questione legale che riguarda il suoper gli Stati Uniti. La vicenda, che ha assunto contorni sempre più complessi, ha attirato l’attenzione non solo dei media, ma anche del presidente Donald, che non ha esitato a commentare la situazione con il suo consueto stile schietto e provocatorio.Le parole di: tra ironia e distensioneIn un’intervista rilasciata al New York Post, Donaldha dichiarato di non avere alcuna intenzione di deportare il Principe, nonostante le tensioni legate al suo status migratorio. “Lo lascerò in. Ha già abbastanza problemi con la moglie, lei è terribile”, ha affermato, riferendosi aMarkle, la Duchessa di Sussex.