Gli studenti in sedia a rotelle fino al municipio per identificare tutte le barriere architettoniche

I futuri progettisti e costruttori si sono messi sullaper capire meglio l’importanza del loro lavoro. È accaduto a Stanghella in provincia di Padova dove nei giorni scorsi una trentina di ragazzi delle classi prime e seconde della scuola edile, accompagnati dal professore Marco Camuffo, hanno percorso il tratto dal loro istituto alin carrozzina sperimentando in prima persona le difficoltà dei disabili. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con Anmil, l’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e con il plauso dell’amministrazione comunale. È stata la stessa sindaca Cristina Belluco, infatti ad aprire le porte del Comune e a riflettere con i ragazzi sull’abbattimento delle. Nello specifico, glihanno preso parte a due momenti formativi: il primo teorico, in aula, dove sono stati coinvolti in lezioni frontali su dispositivi e norme di sicurezza con un focus sulle