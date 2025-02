Calciomercato.it - Como-Juventus, Fabregas tuona: “Rigore chiarissimo”

Il tecnico spagnolo è una furia nel dopo partita dopo la sconfitta subita ad opera dei bianconeriLaespugna il campo del, ma in casa lariana gli animi sono furiosi. A scatenare la rabbia dei padroni di casa è un tocco di mano di Federico Gatti in area dibianconera. Gatti, nell’andare a contrasto con Douvikas, tocca leggermente il pallone con la mano.Cescfurioso dopo(LaPresse) – Calciomercato.itUn contatto che l’arbitro Abisso non ha probabilmente visto dal vivo e che è stato valutato al Var, che non ha poi richiamato il direttore di gara al monitor. Una decisione che ha scatenato la rabbia di Cesc. Il tecnico spagnolo si è presentato furioso ai microfoni di ‘Sky Sport’.“Non c’è un’interpretazione, è un– ha dichiarato – Oggi non sto zitto, è successo già altre volte.