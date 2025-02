Rompipallone.it - Milan, svolta per Pulisic: altri 2 colpi per Conceicao

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 6 Febbraio 2025 23:55 di Alessandro BastaIl destino di Christiancontinua a far discutere in casaaspettaduein vista della prossima estateLa stagione delsembra aver avuto unadecisiva con il calciomercato di gennaio. I rossoneri hanno il vento in poppa dopo gli arrivi roboanti di Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix – oltre a Bondo e Sottil. In campo, la squadra ha trovato molto più equilibrio dopo l’arrivo di Sergioe davanti ora ha la qualità per fare male a qualsiasi avversario.L’ha subito notato la Roma, che in Coppa Italia non è riuscita a contenere l’attacco straripante dei rossoneri. L’operato della dirigenza stavolta ha convinto i tifosi, ma Zlatan Ibrahimovic e soci non vogliono fermarsi, anzi stanno già lavorando per migliorare la rosa in futuro, a partire da chi c’è già e sta facendo bene.