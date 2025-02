Sport.quotidiano.net - Il Forlì ora può sognare. Con questo Petrelli è da C

Eliasi è preso ile ha messo d’accordo tutti. Il 23enne centravanti cesenate – trascorsi persino zebrati e cartellino di proprietà del Genoa – è rinato dalle ceneri di stagioni non felici come poteva aspettarsi, assurgendo a suon di gol a idolo indiscusso del ‘Morgagni’, sempre pronto a intonare peana per il numero 7 di biancorosso vestito. Che ha impiegato, sì, un paio di mesi per entrare in temperatura e in confidenza con un calcio alieno alla sua statura di professionista, ma adesso è diventato un crack.: il bomber, il ‘cannibale’ e l’’amuleto’. Bomber, perché in 18 apparizioni il nostro ha già timbrato 9 volte: 4 col piede destro, 2 col sinistro, una su punizione, un’altra ancora dagli undici metri e l’ultima, in ordine cronologico, di testa. Un bottino ragguardevole – ulteriormente arricchito da 5 assist –, che delinea l’identikit di un top player di categoria.