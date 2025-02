Ilpescara.it - È ai domiciliari ma viene trovato in un albergo di Montesilvano con la cocaina, arrestato

Leggi su Ilpescara.it

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dihanno tratto in arresto, in ordine di esecuzione per la carcerazione, un uomo di 53 anni già noto alle forze dell'ordine.I militari dell'Arma hanno eseguito nella giornata di giovedì 6 febbraio, un ordine di carcerazione per.