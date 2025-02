Valanga travolge uno sciatore sul Monte Bianco il video diffuso dall’amico | così l’airbag gli salva la vita

Leggi su Open.online

Tre escursionisti stanno sciando in un fuoripista sul versante italiano delquando, improvvisamente, una parete di neve sembra staccarsi dalla montagna ere uno di loro. È accaduto mercoledì 29 gennaio nella zona del Colle del Gigante, a oltre 3mila metri di quota. Il 50enne tedesco, travolto dalla, riesce arsi per miracolo. In una questione di istantianti-, che l’uomo aveva sulle spalle, si attiva e riesce a non farlo sprofondare sotto la massa nevosa nonostante la caduta di circa 300 metri. I soccorsi e il commento sui socialGli altri due escursionisti riprendono tutto, anche le operazioni di soccorso e l’arrivo dell’elicottero, con cui il 50enne è stato trasportato per accertamenti all’ospedale Parini di Aosta. «Anche su un pendio sciato pochi secondi prima da tre persone, il rischio di valanghe non si riduce», ha scritto sui social uno degli amici dell’uomo.