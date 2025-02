Thesocialpost.it - Incidente mortale a Catanzaro: auto finisce fuori strada e si ribalta: deceduto 36enne a bordo

Un gravele si è verificato in località Roccelletta, nel comune di Borgia, precisamente in Via Scylletion, dove una Fiat Punto e una Volkswagen Scirocco si sono scontrate. Adella Volkswagen Scirocco, che dopo l’impatto è finitandosi, c’erano due persone. Purtroppo, una di esse, G. S., 36 anni, ha perso la vita. L’altro passeggero, ferito gravemente, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e successivamente trasportato in ospedale, dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario del Suem118. Il conducente della Fiat Punto, invece, ha riportato solo ferite lievi.Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di, sia dalla sede centrale che dal distaccamento volontario di Girifalco, e i carabinieri, che hanno svolto tutte le operazioni necessarie per gestire l’e gli accertamenti del caso.